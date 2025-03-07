شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع عام للكهرباء في محافظة اللاذقية السورية بسبب الاشتباكات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 07 مارس 2025 08:08 م
أعلنت محافظة اللاذقية السورية، فصل عام للكهرباء في معظم أرجاء المحافظة بسبب حدوث انقطاع في خط الـ 230 ك.ف (توتر عالي) المغذي للاذقية، بسبب الأعمال التخريبية الناتجة عن العمليات الإرهابية التي نفذتها فلول النظام السوري السابق.
وبدأت القوات السورية، اقتحام مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات ومصفحات، وذلك لملاحقة عناصر من جيش نظام بشار الأسد، عقب سيطرتهم على عدة قرى وبلدات في الساحل السوري.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود قوات وزارتي الدفاع والداخلية لاحتواء التصعيد الأمني المتزايد في مناطق الساحل السوري، والتصدي للتهديدات التي تشكلها تلك العناصر.
وفي الساعات الماضية، فرضت قوات وزارتي الدفاع والداخلية سيطرتها على مدينة بانياس ، بعدما اضطروا عناصر جيش النظام السابق للانسحاب منها. وتقوم القوات حالياً بتمشيط محيط المدينة والطريق السريع باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، وسط معلومات عن استقدام تعزيزات بشكل مستمر إلى مناطق الساحل السوري.
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