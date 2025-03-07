شكرا لقرائتكم خبر عن عبير من بولاق جاوبت عن سؤال "مدفع رمضان" وكسبت 300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى سابع حلقات البرنامج، سؤالًا لمتابعيه وهو "البطل السباح اللي قابلته في محطة مصر النهاردة مامته قطعت التذكرة الساعة كام؟"، الحل يتم إرساله فى رسالة sms على رقم 2345 والجائزة 300 ألف جنيه. وفازت عبير سعيد محمود من بولاق، القاهرة، بمبلغ 300 ألف حنيه.

وكان الفنان محمد رمضان، قال أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".