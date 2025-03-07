شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الأرقام.. "مدفع رمضان" يختار عُمر من شبرا مصر للفوز بـ200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أجرى النجم محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" عبر قناة "DMC"، اتصالا بالفائز في فقرة "لعبة الأرقام" ويدعى عمر عماد ليخبره بأنه فاز بمبلغ 200 ألف جنيه.

واختار محمد رمضان رقم هاتف من خلال الصناديق المملوءة بالأرقام، وأجرى اتصالات هاتفيا بالرقم، ورد الشاب "عمر عماد" من شبرا مصر، وقال له محمد رمضان: مبروك رقمك فاز معانا بـ200 ألف جنيه.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".