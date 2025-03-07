شكرا لقرائتكم خبر عن مسيحي يطلب كرتونة رمضان.. سيارة مدفع رمضان تجوب العاصمة وتجمع أحلام أهلها والان مع تفاصيل الخبر

جابت سيارة الأحلام، ضواحي محافظتي القاهرة والجيزة، لجمع أحلام أهلها الطيبين، ببرنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "DMC"، ويقدمه الفنان محمد رمضان.

وتنوعت الأحلام ما بين، سيدة تتمنى شقة لها ولأبنائها، وتمنى آخر أن يزوج ابنه، وطلب آخر وظيفة، بينما ذكر أحد الشباب أنه لديه ثلاث أبناء، ويتمنى أن يفتح مشروعا يشاركهن فيه.

وتمنى أحد الأشخاص أن تكسب والدته رحلة حج أو عمرة، بينما طلبت سيدة كشك أو سيارة مجهزة، كما طلب شخص قال إنه مسيحي، كرتونة شهر رمضان.

