شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل تعقد الاختبارات خارج المدارس؟ والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتى تنطلق 14 يونيو 2025، ويتساءل كثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام عن أماكن عقد امتحانات الثانوية العامة هل خارج المدارس أم بداخلها.

مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أن هناك مقترح لعقد امتحانات الثانوية العامة فى أكثر من مكان سواء فى الجامعات أو فى قاعات مجهزة فى أماكن أخرى، مشددة على أنه فى حالة تطبيق هذا المقترح لكن تكون الامتحانات بشكل كامل خارج المدارس ولكن هناك طلاب سوف يؤدون امتحاناتهم داخل المدارس بسبب المسافة بين محل إقامة الطلاب أو المدارس المقيدون بها وأقرب جامعة، مشددة على أن المقترحات فى مرحلة الدراسة حتى الآن.



وأوضحت المصادر أنه فى حالة إقرار واعتماد هذا المقترح سيكون بسبب رغبة الوزارة فى التصدى لمحاولات الغش التى تحدث من البعض.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، تعلن الوازرة إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجارى، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الالكترونية.

ويأتي الإعلان طبقا للاجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الاجراءات المطلوبة، https://moe-register.emis.gov.eg/.