شكرا لقرائتكم خبر عن سنلجأ للمشرط بدل الفأس.. ترامب يقيد سلطات إيلون ماسك بشأن التوظيف والإقالات والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ وزراء حكومته خلال اجتماع يوم الخميس أن قرارات التوظيف ستترك لهم، وليس لـ إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة، وقال إنه أصدر تعليمات لأعضاء مجلس الوزراء بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة كفاءة الحكومة بشأن الإنفاق وخفض القوى العاملة مع توضيح أن التخفيضات النهائية للوظائف ستكون وفقًا لتقدير قادة الوزارة.

في منشور على تروث سوشيال، كتب ترامب: "لقد عقدنا للتو اجتماعًا مع معظم الوزراء وإيلون وآخرين، وكان اجتماعًا إيجابيًا للغاية من المهم جدًا أن نخفض المستويات إلى حيث يجب أن تكون، ولكن من المهم أيضًا الاحتفاظ بأفضل الأشخاص وأكثرهم إنتاجية .. مع تعلم الوزراء وفهمهم للأشخاص الذين يعملون في الإدارات المختلفة، يمكنهم أن يكونوا دقيقين للغاية بشأن من سيبقى ومن سيرحل.. سنلجأ للمشرط بدلا من الفأس".

وفقا لشبكة ان بي سي، أدت التخفيضات الشاملة التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة إلى دعاوى قضائية وقلق الناخبين ومخاوف متزايدة من الجمهوريين في الكونجرس، وكانت رسالة ترامب أيضًا بمثابة تقليص علني نادر لسلطة ماسك بينما يتحرك للمساعدة في إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وفي بعض الأحيان يتدخل في عمل مجلس الوزراء.

انزعج العديد من أعضاء مجلس وزراء ترامب عندما أمر ماسك مؤخرًا الموظفين الفيدراليين بتحديد الخطوط العريضة لعملهم أو مواجهة الفصل، حيث صدت العديد من الوكالات والإدارات في البداية هذا الجهد، وفي الوقت نفسه، أشاد ترامب أيضًا بمسك وDOGE بعد اجتماع يوم الخميس وقال: "أعتقد أنهم قاموا بعمل مذهل".

من جانبه ، وصف ماسك الاجتماع بأنه "مثمر للغاية" في منشور على X. كانت هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها اجتماعًا لمجلس وزراء ترامب، وقال ترامب إن توجيهاته لأعضاء مجلس وزرائه كانت: "احتفظ بكل الأشخاص الذين تريدهم، وكل الأشخاص الذين تحتاجهم".

ولكنه أشار أيضًا إلى أن ماسك سيتدخل إذا لم يقم رؤساء الأقسام بإجراء تخفيضات كافية، قائلا: "إذا كان بإمكانهم التخفيض، فهذا أفضل. إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يقوم إيلون ماسك بالتخفيض".