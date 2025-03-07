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احتفالا بيوم الشهيد.. غدا فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان

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احتفالا بيوم الشهيد.. غدا فتح المتاحف العسكرية للجمهور بالمجان

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ زكى القاضى

الجمعة، 07 مارس 2025 11:33 ص

فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن  وصون قدسيته، وتزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف العسكرية ومنطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً يوم السبت الموافق الثامن من شهر مارس الجارى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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