شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان الجمعة اليوم 7-3-2025 فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم الجمعة 7-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع سابع أيام رمضان .

موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:

- موعد أذان الظهر بالقاهرة 12:07 م

- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:11 م

- موعد أذان الظهر بطنطا 12:08 م

- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:06 م

- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:05 م

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- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:04 م

- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:07 م

- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:08 م

- موعد أذان الظهر بقنا 12:01 م

- موعد أذان الظهر بأسوان 12:01 م

- موعد أذان الظهر بمطروح 12:30 م

- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:56 م

- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 12:03 م

- موعد أذان الظهر بدمياط 12:04 م

- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ 11:55 م

- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:08 م

- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:05 م