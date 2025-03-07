شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان خلال أسبوع.. دورات تدريبية للطلاب ولقاءات مع سفارة قطر لجذب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جامعة حلوان بيانا حول أبرز الأنشطة التى نفذتها على مدار الأسبوع الماضى والجهود التى نفذتها كليات الجامعة والدورات التدريبية للطلاب.

رقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون بالجامعة، أصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

أطلقت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، مبادرة جديدة لدعم وتشجيع القراءة بين الطلاب.

وعقد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بكلية السياحة والفنادق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وخلال الاجتماع، أكد محافظ القاهرة دعمه الكامل للجامعة، مشيدًا بدورها الأكاديمي والمجتمعي.

وفي إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لتعزيز مكانة الجامعة دوليًا وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، قام وفد من الجامعة بزيارة السفارة القطرية، حيث كان في استقبالهم الدكتور سيف سعد العسيري، المستشار الثقافي لدولة قطر.

وأيضا في إطار تعزيز التعاون والشراكات الدولية، استضافت جامعة حلوان وفداً من جامعة الصداقة الروسية لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير برامج تبادل علمية وبحثية بين المؤسستين التعليميتين العريقتين.

هذا ونظّمت كلية الحقوق بجامعة حلوان المؤتمر الطلابي الثاني بعنوان "الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية"، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

ونظم قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمراً علمياً تحت عنوان "النسيج مهنة الماضي وأمل المستقبل بين النظرية والتطبيق"، بالتزامن مع معرض لأعمال طلاب البكالوريوس من مختلف الفرق الدراسية.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الانتماء الوطني، نظّمت الجامعة كرنفال المحافظات، بمشاركة واسعة من طلاب مختلف الكليات، بهدف إبراز التنوع الثقافي والحضاري للمحافظات المصرية.

كما زار فريق كشافة مركز شباب حلوان الجديدة المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32 والجوالة والجوالات بجامعة حلوان، وشهد المهرجان العديد من الأنشطة الكشفية والتدريبية، التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون والانتماء وتنمية المهارات الكشفية لدى المشاركين.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تطوير مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل، نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.

ونظم مكتب التايكو بجامعة حلوان ندوة البحوث العلمية والفنية من الأفكار إلي التطبيق، وذلك في إطار الجهود لدعم البحث العلمي وتعزيز دور الجامعة في تطوير المعرفة وتطبيقها في مختلف المجالات.

واحتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الحفل الختامي لمسابقة "أنت النجم" للموسم الثالث في المجالات الفنية والثقافية، حيث تضمن الحفل فقرات متنوعة

وحقق طلاب جامعة حلوان نجاحًا باهرًا بفوزهم بالدعم المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن برنامج "مشروعي بدايتي" للعام 2024-2025، مؤكدين قدرتهم على تقديم حلول إبداعية للتحديات المجتمعية والتكنولوجية.

وفاز فريق Oracle من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان بالمركز الأول في مسار هندسة الحاسبات في مسابقة Port Said Engineering Day في نسخته الـ 15 لسنة 2025 من بين 400 مشروع، 40 جامعة.

وفي إطار حرص نادي جامعة حلوان على دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز مشاركة جميع الفئات في الرياضة، أعلن النادي عن مواعيد تدريبات مدرسة الريشة الطائرة خلال شهر رمضان المبارك.