شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لأهم الظواهر الفلكية خلال مارس 2025.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب هواة الفلك والمغرمون بـ الظواهر الفلكية، خلال شهر مارس 2025، والذى يتزامن مع شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، مع عدد من الظواهر الفلكية المميزة والتى تستدعى المتابعة والترقب وسيكون من أجمل المشاهد رصدها عاليا فى ليالى رمضان.

9 مارس/ القمر والنجم بولوكس

10 مارس/ القمر وخلية النحل

12 مارس/ القمر والنجم ريجولوس (قلب الأسد)

12 مارس/ زحل في التقابل مع الشمس

12 مارس/ الزهرة وعطارد

14 مارس/ اكتمال القمر (بدر شهر رمضان)

14 مارس/ خسوف القمر الكلي

16 مارس/ القمر والنجم سبيكا (ألفا العذراء)

17 مارس/ القمر فى الأوج

20 مارس/ نبتون في التقابل مع الشمس

20 مارس/ الاعتدال الربيعى

21 مارس/ القمر وأنتاريس (قلب العقرب)

22 مارس/ التربيع الثانى

29 مارس/ القمر الجديد (محاق شهر شوال)

29 مارس/ كسوف جزئي للشمس

29 مارس/ المريخ وبولوكس (ألفا التوأم)

30 مارس/ القمر في الحضيض