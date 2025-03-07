شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط خطة إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى اتصال هاتفى بين د.بدرعبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط أمس الخميس، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية المصرية.

تناول الاتصال خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وما تحققه من مصالح متبادلة فى المجالات المختلفة والسعى المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الأوسط. واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا الخصوص الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة متناولا عناصرها ومراحلها المختلفة، مبرزا ما تحظى به الخطة من إجماع عربى كامل على النحو الذى عكسته القمة العربية التى استضافتها القاهرة فى الرابع من مارس.

وأكد وزير الخارجية على تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابى والبناء مع الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع أطرافه، وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافى وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب.

من جانبه، أكد "ويتكوف" على اطلاعه على الخطة العربية، مؤكدا أنها تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة، مبديا ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.