شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تناقش اليوم ميزانية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النقابة العامة للمهندسين، كافة أعضائها لحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين، اليوم، الجمعة، 7 مارس 2025، وذلك بمركز المؤتمرات الدولى بمدينة نصر، مشيرة إلى أن جدول الأعمال يتضمن:

- كلمة افتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.

- عرض ميزانيات النقابة للعام المالي 2024 وموازنات النقابة للعام المالي 2025.

- عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2024.

- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2024.

- اعتماد ميزانيات النقابة عن عام 2024.

- اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2025.

- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

وأشارت النقابة، إلى أنه تسهيلا على أعضاء الجمعية العمومية فإن النقابة سوف تقوم بتحصيل الاشتراكات حتى صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية .

وأوضحت أن حضور الجمعية العمومية، يكون فقط للأعضاء المقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2023، طبقا لأحكام المادة رقم (12) من قانون النقابة، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة اسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.