شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة القاهرة عدد من معارض أهلا رمضان بعدة أحياء بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتنقلة، ومنافذ أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة.

معرض " أهلًا رمضان " بشارع السبتية

معرض " أهلًا رمضان" بشارع السواح بحى الأميرية

معرض موقف الحى العاشر بمدينة نصر

معرض فى حى باب الشعرية بميدان الجيش

المعرض الرئيسى في مدينة نصر

سوق اليوم الواحد يتم تنظيمه على مدار يومين

يتواجد السوق بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد

يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة

سوق اليوم الواحد فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس

يتم تنظيم السوق فى حى الأميرية يعمل يوم الجمعة

ويعمل سوق عين شمس بجوار سنترال عين شمس يوم السبت.

أماكن معارض أهلا رمضان بالقاهرة:أماكن أسواق اليوم الواحد بالقاهرة :



من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صاب، محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ، وأسواق اليوم الواحد، ومعارض اهلا رمضان ونشرها بجميع أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .