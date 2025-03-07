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%86 من القراء يطالبون بتعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية؟، أيد غالبية القراء مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.

وأيد 86% من القراء مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية، بينما عارض 14% من القراء مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.


نتيجة الاستطلاع

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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