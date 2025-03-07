شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يطالبون بتعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية؟، أيد غالبية القراء مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية. وأيد 86% من القراء مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية، بينما عارض 14% من القراء مطالب تعزيز دعم الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.

نتيجة الاستطلاع

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