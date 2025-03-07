شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من هيئة الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تنويهًا هامًا، منذ قليل، بشأن حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، حيث أعلنت عن استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بشدة على مناطق متفرقة من المدينة. وأكدت الهيئة أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية قوية، مما قد يؤثر على حركة السير في بعض المناطق.



منشور هيئة الأرصاد الجوية

وطالبت الهيئة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل في المناطق المتأثرة، خاصة بالقرب من الشواطئ والطرق السريعة، تجنباً لأي حوادث قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية. كما دعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين من التأثيرات المحتملة لهذه الظاهرة الجوية.

وأكدت الهيئة أنها تتابع عن كثب تطورات الطقس في المنطقة، وسوف تصدر تحديثات إضافية حال حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية.