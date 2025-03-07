شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل، أن حجم الطلب على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات فى الفترة الأخيرة، شهد تزايدا، خاصة بعد إنشاء خط سكة حديد كفر داود السادات والذى يحقق الاستدامة فى نقل الصادرات ومدخلات الإنتاج بطريقة آمنة واقتصادية.

وفى إطار ذلك تنفذ وزارة النقل المصرية، مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة السادات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.