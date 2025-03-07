شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 07 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 7-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 م
موعد صلاة العصر 27: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 12:11 م
موعد صلاة العصر 3:32 م
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:20 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:23 م
موعد صلاة المغرب 5:54 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
وقت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:48 م
وقت صلاة العشاء 7:02 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:08 م
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