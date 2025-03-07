شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ابن وزير الدفاع السورى المكلف مرهف ابو قصرة بالمعارك الجارية فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة عمليات ردع العدوان السورى اليوم مقتل ابن وزير الدفاع السورى المكلف مرهف ابو قصرة بالمعارك الجارية فى الساحل، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

يذكرأن، قالت إدارة الأمن العام فى محافظة حمص السورية إنه تم فرض حظر تجوال عام من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح غد، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.

وكانت قوات الأمن السورية أعلنت، اليوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات مسلحة فى غرب البلاد مع مجموعات مسلحة.

ودعت جميع المواطنين الالتزام التام بهذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.