شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 4 خطوات للحماية من سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 06 مارس 2025 11:02 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات للحماية من الإصابة بسرطان الرئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تتضمن:
- الإقلاع عن التدخين
- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث
- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث
- عدم الجلوس بجانب المدخنين
ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الإطمئنان على الصحة بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
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