وزارة الصحة تكشف 4 خطوات للحماية من سرطان الرئة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات للحماية من الإصابة بسرطان الرئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تتضمن:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012