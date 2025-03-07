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وزارة الصحة تكشف 4 خطوات للحماية من سرطان الرئة

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وزارة الصحة تكشف 4 خطوات للحماية من سرطان الرئة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 06 مارس 2025 11:02 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات للحماية من الإصابة بسرطان الرئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تتضمن:

- الإقلاع عن التدخين

- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث

- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث

- عدم الجلوس بجانب المدخنين

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الإطمئنان على الصحة بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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