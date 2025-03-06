شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي بطريق الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 57.5 لمدة 5 أيام لإصلاح هبوط أرضي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الإسكندرية، غلق طريق الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 57.5 ، وعمل تحويلة مرورية لمدة 5 أيام بداية من غدا الجمعة 7 مارس 2025، وذلك تنفيذاً لأعمال ترميمات الأسفلت بالكيلو 57,5 اتجاه الإسكندرية الصحراوي الطريق الداعم، ولعلاج هبوط أرضي بعرض 20م، وطول40م؛ حيث يستلزم غلق الطريق، وعمل تحويلة مرورية لمدة 5 أيام بداية من الجمعة 7 مارس 2025.

وأشارت محافظة الإسكندرية، الى أن التحويلة المرورية سوف تكون كالتالي:

عمل تحويلة مرورية لتحويل سير سيارات النقل من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي من الكيلو 59 اتجاه الإسكندرية الصحراوي (مدخل شرعي) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الداعم بالكيلو 54(مخرج 27) أمام مجموعة ايجاست الزراعية .

مع غلق الطريق الداعم كاملا من الكيلو 59اتجاه الإسكندرية الصحراوي وعمل تحويلة مرورية حتى الكيلو 54؛ بتحويل كافة المركبات من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي بمسافة 5كيلو.



