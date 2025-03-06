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اتكتبلنا عمر جديد.. المصريون المحررون من السودان يشكرون الرئيس السيسى.. فيديو

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اتكتبلنا عمر جديد.. المصريون المحررون من السودان يشكرون الرئيس السيسى.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الخميس، 06 مارس 2025 09:28 م

نجحت الأجهزة المعنية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحرير المختطفين في السودان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالسودان الشقيق.


واستعادت الأجهزة الأمنية عددا من الرهائن الذين كانوا مختطفين في السودان، ووجه العائدون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود التي بذلت لعودة مرة أخرى ألى أرض الوطن، وقال أحدهم: "اتكتبلنا عمر جديد.. وتحيا مصر".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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