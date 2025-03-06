شكرا لقرائتكم خبر عن اتكتبلنا عمر جديد.. المصريون المحررون من السودان يشكرون الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الأجهزة المعنية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحرير المختطفين في السودان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالسودان الشقيق.



واستعادت الأجهزة الأمنية عددا من الرهائن الذين كانوا مختطفين في السودان، ووجه العائدون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود التي بذلت لعودة مرة أخرى ألى أرض الوطن، وقال أحدهم: "اتكتبلنا عمر جديد.. وتحيا مصر".