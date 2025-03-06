شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. مرصد الأزهر: اقتحام 4500 مستوطن ساحات الأقصى فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مرصد الأزهر: اقتحام 4500 مستوطن ساحات الأقصى فى فبراير الماضى

وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة حالات الجديرى المائى بمدرسة فى العمرانية

فرص عمل بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه.. صيادلة وكول سنتر

وزارة الصحة تكشف عن أهمية تأخير وجبة السحور.. تفاصيل

لحجز القطارات فى عيد الفطر المبارك 2025.. المواعيد المناسبة للبعد عن الازدحام

الصحة: افتتاح وحدة علاج طبيعى للأطفال بمستشفى الإسماعيلية

وزير الأوقاف يستقبل سفيرة النيجر لبحث تعزيز التعاون الدينى والثقافى بين البلدين

فحص 10 ملايين و426 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الأوقاف تفتتح 36 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير التعليم العالى: تحديث اللوائح الدراسية لربط المنظومة بالصناعة المصرية

وزيرا الشباب والتضامن يعلنان دعمهما الكامل للمشاركين فى الأولمبياد الشتوى الخاص

وزارة الصحة تعلن اعتماد 4 منشآت طبية وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد