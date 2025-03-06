شكرا لقرائتكم خبر عن راجل من يومه.. طفل يوقف الطريق لعبور والدته وسط الأمطار الغزيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فى لحظات الأمطار والثلوج الكثيفة، يبرز الإنسان فى أبهى صوره ففى وسط الأمطار الغزيرة التى تحول الشوارع إلى أنهار، يظهر طفل صغير بقلب كبير، ببراءة وشجاعة، يمد يده النحيلة لإيقاف السيارات المتدفقة، ليس من أجل نفسه، بل من أجل عبور والدته الطريق بأمان فى مشهد يجسد أروع معاني الإيثار، ويرسم صورة حية لتضحيات الأبناء من أجل أمهاتهم.

ويرمز هذا الطفل الصغير إلى قيم الإنسانية والتفانى والعناية، التى تبرز فى أوقات الأزمات والتحديات، ويظهر لنا أن حتى أصغر الأشخاص يمكن أن يؤثروا في حياة الآخرين، وأن الإنسانية لا تعرف السن ولا الجنس.



الطفل يعبر مع والدته الشارع



الطفل يوقف السيارات من أجل عبور والدته الطريق



طفل يمسك يد والدته



طفل يوقف السيارة من أجل عبور والدته

وكان الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشف أن فرص سقوط الأمطار الغريزة والرعدية على القاهرة الكبرى مستمرة حتى الساعات المقبلة، لافتا إلى أن الأمطار مصحوبة بحبات البرد "الثلج" خاصة على المدن الجديدة شرق القاهرة.

وناشد عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ضرورة توخى الحذر أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء على الطرق.

ويشهد اليوم الخميس 6 مارس، الموافق 6 رمضان، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.