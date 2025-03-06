شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات إغاثة على الطرق السريعة بعد سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

وتساقطت أمطار مساء اليوم، في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وعددا من المحافظات، مما أسفر عن وجود كثافات من متوسطة إلى خفيفة في حركة السير، سواء بالطرق السريعة، أو الداخلية.