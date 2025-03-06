شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تعلن دعمها للترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تقدير الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلاقة الأخوة التي تربط بين الشعبين الصديقين، أعلنت جمهورية الكونغو اليوم الخميس دعمها الرسمي للتوافق الافريقي لتأييد ترشيح د. خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

ويأتي إعلان دعم جمهورية الكونجو للمرشح المصري في أعقاب الزيارة التي أجراها د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الي العاصمة برازافيل يوم 5 مارس، وتسليمه رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكونجولي، تتناول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية - الكونجولية، والحرص المشترك علي اتخاذ مزيد من الخطوات لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، تلبية لتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وفيما يلى نص البيان المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونجو:

​وفي إطار العلاقات التاريخية بين جمهورية الكونغو وجمهورية مصر العربية، قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة إلى برازافيل يوم 5 مارس 2025، حاملاً رسالة من السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية إل الرئيس "دينيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو.

​شهدت المباحثات اتفاق الجانبين على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما في ذلك من خلال أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، فضلاً عن تطلع الشركات المصرية لزيادة استثماراتها في السوق الكونغولية في مجالات البنية التحتية والطاقة والموارد المائية والزراعة والدواء، وفقاً لأهداف خطة التنمية الوطنية الكونغولية 2022-2026، وتحقيقاً للمنفعة المتبادلة لكل من مصر وجمهورية الكونغو في إطار التكامل الأفريقي.

​تطرقت المباحثات للتطورات الإقليمية، حيث تناولت القضايا ذات الأولوية على الساحة الأفريقية وأظهرت النقاشات اتفاق الرؤي بين البلدين في العديد من الملفات، لاسيما بمناطق البحيرات العظمي والساحل والقرن الأفريقي، واتفق الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ووحدة وسلامة واستقرار السودان والصومال. وقد أشاد الجانب المصري بالدور المُقدّر لفخامة الرئيس "ساسو نجيسو" في قيادة لجنة الإتحاد الأفريقى رفيعة المستوي المعنية بليبيا.

​اتفق الجانبان على أهمية التنسيق الوثيق في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، لاسيما بأعمال منظمة "اليونسكو" في ضوء الإرث الحضاري والثقافي الثري للبلدين، وفي هذا الإطار، أكدت جمهورية الكونغو انضمامها للتوافق الأفريقي لدعم ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو 2025-2029 تحقيقاً للرؤية المشتركة المصرية الكونغولية، ودعماً للتطلعات الأفريقية المشروعة بمنظمة "اليونسكو"، وقد قدم الجانب المصري الشكر للقيادة الكونغولية الحكيمة التي تولي الأولوية للحفاظ على وحدة الصوت الأفريقي بـ"اليونسكو".

​اُختتمت المباحثات بعدما أشاد الوفد المصري بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة للمشاورات الثنائية في القاهرة، في موعد لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.