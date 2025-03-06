شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بمطار القاهرة: انتظام حركة الطيران وإقلاع وهبوط الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصادر ملاحية بوزارة الطيران المدنى، انتظام حركة الملاحة الجوية وحركة الإقلاع والهبوط بالنسبة لرحلات الطيران بمطار القاهرة القاهرة الدولى، وأن حركة الطيران لم تتاثر بموجة الطقس السيئ الذى تتعرض له مصر منذ الساعات الماضية من ناحية أخرى قالت مصادر بمطار القاهرة، أن الطقس الذى يتعرض له البلاد حاليا غير مؤثر علي حركة الطيران المدنى نهائيا موجها رسالة طمأنة للركاب وذويهم، مؤكدا انتظام حركة السفر والوصول وانتظام حركة الإقلاع والهبوط بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف أن كافة القطاعات المختلفة بالمطار علي أكبر درجات الجاهزية لمثل هذه الأمور والتعامل مع أى عارض فورا، وكان مطار القاهرة قد سير اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 596 رحلة سفر ووصول تنقل على متنهم قرابة 79 ألف راكب، من بينهم 38,351 ألف راكب وصول على متن 296 رحلة من وجهات دولية وداخلية، فى حين يغادر على مدار اليوم أكثر من 40,336 راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 300 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.