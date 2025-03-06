شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: فرص سقوط الأمطار مستمرة لساعات مقبلة وتساقط الثلج على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار الغريزة والرعدية على القاهرة الكبرى مستمرة حتى الساعات المقبلة، لافتا إلى أن الأمطار مصحوبة بحبات البرد "الثلج" خاصة على المدن الجديدة شرق القاهرة.

وناشد عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ضرورة توخى الحذر أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء على الطرق.

ويشهد اليوم الخميس 6 مارس، الموافق 6 رمضان، أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.