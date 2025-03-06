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التحالف الوطني يتابع أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن وتوزيع وجبات على العمالة الموسمية

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  • التحالف الوطني يتابع أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن وتوزيع وجبات على العمالة الموسمية 1/3
  • التحالف الوطني يتابع أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن وتوزيع وجبات على العمالة الموسمية 2/3
  • التحالف الوطني يتابع أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن وتوزيع وجبات على العمالة الموسمية 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 06 مارس 2025 04:22 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسة الكاتب الخيرية تقوم بمتابعة أعمال أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن الكريم، وتوزيع وجبات جاهزة على العمالة الموسمية في شوارع محافظة البحيرة.

وقد شملت حملة التوزيع توزيع جزء من الوجبات في مقر المؤسسة، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التكافل الاجتماعي. وتعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع ودعم المواطنين خلال هذه الفترة.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات التحالف الوطني للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتعزيز روح التعاون والتكافل في المجتمع.

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مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني

 

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 أكاديمية الكاتب لتعليم القرآن الكريم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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