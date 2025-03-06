شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: افتتاح وحدة علاج طبيعى للأطفال بمستشفى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وحدة علاج طبيعي للأطفال بمستشفى حميات الإسماعيلية وتجهيز عيادتين لخدمة ذوي الهمم بمحافظة بني سويف خلال شهر يناير 2025، يأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجهيز عيادتين للعلاج الطبيعى لخدمة ذوي الهمم بوحدة مازورة، ووحدة منية الجيد بمحافظة بني سويف، مضيفاً أنه تم تجهيز أقسام العلاج الطبيعي بوحدات طب الاسرة بكفر مجر، والسالمية، وروينه بمحافظة كفر الشيخ.

واشار "عبدالغفار"، انه تم تطوير الخدمات المقدمة بمحافظة كفر الشيخ، بتزويد أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيي مطوبس المركزي بجهاز موجات فوق صوتية، وحميات بيلا بجهاز تنبيه كهربائي، ووحدة طب الاسرة بالمنشأة الكبرى بجهاز مساج عضلي، ووحدة طب الاسرة بالزعفران بجهازي موجات فوق صوتية وتنبيه كهربائي، ووحدة طب الاسرة الحمراء بجهاز ليزر.

واشارت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، الى ان خطة المديرية تتضمن تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يساهم فى تقديم افضل خدمات صحية للمواطنين، مؤكدة على المرور الميدانى لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للمرضى بكافة المنشآت الطبية.



وفي اطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز كفاءة الأداء والتدريب المتواصل للفرق الطبية على أحدث التنقينات، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الادارة المركزية للقطاع العلاجي، إلى تنفيذ يوم علمي لممارسي واخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى برج البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ حول اعتلال العصب المتوسط، ويوم علمي بمستشفى بيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ حول دور العلاج الطبيعي في علاج الانزلاق الغضروفي العنقي.

وتابع "زيدان" انه تم تنفيذ يوم علمي لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بوحدات طب أسرة سلامون القماش بمحافظة الدقهلية وجزيرة المساعدة بوحدة الدوالطة بمحافظة بني سويف حول دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوى والام اسفل الظهر، واعادة التأهيل بعد كسر المعصم.

وذكر "زيدان"، أنه تم عمل ندوة تثقيفية حول أهمية العلاج الطبيعي للمترددين بقسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الاسرة بابيانة بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى عمل خطة تدريبية لعقد 24 دورة تدريبية لممارسي العلاج الطبيعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بمحافظات اسيوط وبني سويف والقليوبية والمنوفية وقنا.