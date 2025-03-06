شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تحتفل باستقبال معرض الآثار المصرية "رمسيس وذهب الفراعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صور التابوت الخشبي للملك رمسيس الثانى تزين محطات المترو وواجهات المباني والشوارع المحيطة بقاعة العرض المخصصة للمعرض - وزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو يفتتحان المعرض

- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد اللمسات النهائية للمعرض

- جناح سياحي طوال فترة إقامة المعرض للترويج للتنوع السياحي للمقصد المصرى الذي لا مثيل له

- بيع 15 ألف تذكرة للمعرض قبل افتتاحه⁠

تحتفل العاصمة اليابانية طوكيو باستقبال معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" حيث تزينت محطات المترو وواجهات المباني والشوارع المحيطة بقاعة العرض المخصصة له بصورة التابوت الخشبي للملك رمسيس الثاني، حيث باتت العاصمة اليابانية طوكيو وغيرها من المدن اليابانية تنتظر افتتاح المعرض، والذى سيقوم بافتتاحه رسمياً، غداً، الجمعة الموافق 7 مارس الجارى، شريف فتحى وزير السياحة والآثار ويوريكو كويكى عمدة طوكيو، ويستمر حتى سبتمبر القادم.

وتوجه صباح اليوم الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى قاعة العرض المخصصة لإقامة المعرض لمتابعة اللمسات النهائية للقاعات ووضع القطع الأثرية في الأماكن المخصصة لها وسيناريو العرض وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض.

وقد رافقه خلال الجولة أندريس نومهوزير المسئول عن تنظيم المعرض والأثرية والمرممة المرافقتين للمعرض.

جاءت هذه الجولة التفقدية اليوم في إطار متابعة الإطمئنان على جاهزية المعرض لاستقبال زائريه والتأكد من أماكن وضع القطع واللافتات المعلوماتية لها والتصميمات والديكورات الداخلية المتفق عليها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التأمينية وأماكن دخول وخروج الزائرين من وإلى قاعات العرض وذلك لخروج المعرض بالشكل اللائق بما يحتويه من كنوز تعكس عراقة وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، واستكمال سلسلة نجاحاته التي بدأها في أولي محطاته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021، لاسيما في ضوء الاهتمام الكبير وشغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية القديمة.

كما بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مع المسئول عن تنظيم المعرض، الاستعدادات النهائية الخاصة بمراسم الافتتاح الرسمي والمؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده للوزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو، على هامش المعرض.

ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، طريقة عرض مقتنيات المعرض بالمتميزة التى تمكن الزائرين من الاستمتاع بمشاهدة كافة المعروضات بطريقة مبهرة مع سهولة التنقل بين قاعات العرض، مشيراً إلى ما حققه المعرض من نجاحات خلال رحلته الخارجية على مدار الأربع سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن بيع 15 ألف تذكرة قبل افتتاح المعرض في طوكيو بساعات قليلة.

ويعد هذا المعرض أحد وسائل الترويج والدعاية السياحية للمقصد المصري في ضوء استراتيجية الوزارة الحالية تحت شعار "مصر… تنوع سياحي لامثيل له" حيث تم إقامة جناح سياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش المعرض طوال فترة إقامته في طوكيو.

ويتضمن الجناح مجموعة من المواد الدعائية والأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة.

كما يضم الجناح أيضا مجموعة من الخرائط السياحية عن مصر باللغة اليابانية، كما يتيح لزائري المعرض خاصية الرمز الكودي QR code الخاصة بصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt للتعرف بصورة أعمق وأوسع عن الوجهات السياحية المختلفة في مصر وما تقدمه من منتجات وتجارب سياحية متميزه ومتنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يضم 180 قطعة أثرية من أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعدد من القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

وقد بدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس لينتقل بعدها إلى متحف سيدني في استراليا في نوفمبر 2023 ثم بمدينة كولون بالمانيا في يوليو الماضي.