شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة الآن على محاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

هطلت أمطار متوسطة على محاور القاهرة والجيزة مما أدى الى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطرق الرابطة بين المحافظين وسط تواجد الخدمات المرورية على المحاور لمتابعة حركة السيارات.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانا.