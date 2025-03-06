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البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 0.25% للمرة السادسة على التوالى

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البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 0.25% للمرة السادسة على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بوتيرة توافقت مع توقعات الأسواق، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) للمرة السادسة على التوالي، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند مستوى 2.65 %.

ويأتي وذلك بعدما كان البنك قد قرر خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمنطقة اليورو بالاجتماع الماضي إلى المستوى 2.90%، فيما قام بخفض الفائدة على الودائع بواقع 25 نقطة أساس أيضاً إلى 2.50 %.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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