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سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات الوجه البحرى والدلتا

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سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات الوجه البحرى والدلتا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الخميس، 06 مارس 2025 03:27 م

تشهد عدة مناطق فى محافظات الوجه البحرى الدلتا، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق على فترات متقطعة، فى ظل تكاثف السحب الممطرة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكاثف السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق القاهرة ومناطق من السواحل الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد أحيانا.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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