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موعد أذان العصر اليوم الخميس 6-3-2025 سادس أيام رمضان فى محافظات مصر

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موعد أذان العصر اليوم الخميس 6-3-2025 سادس أيام رمضان فى محافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الخميس، 06 مارس 2025 01:53 م

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان العصر، اليوم الخميس 6-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع سادس أيام رمضان.

موعد أذان العصر فى محافظات مصر

- موعد أذان العصر بالقاهرة  3:27 م

- موعد أذان العصر بالإسكندرية 3:31 م

- موعد أذان العصر بطنطا 3:28 م

- موعد أذان العصر بالمنصورة 3:26 م

- موعد أذان العصر بالزقازيق 3:26 م

- موعد أذان العصر بأسيوط 3:28 م

- موعد أذان العصر بسوهاج 3:26 م

- موعد أذان العصر ببنى سويف 3:28 م

- موعد أذان العصر بالمنيا 3:29 م

- موعد أذان العصر بقنا 3:23 م

- موعد أذان العصر بأسوان 3:23 م

- موعد أذان العصر بمطروح 3:50 م

- موعد أذان العصر بالغردقة 3:18 م 

- موعد أذان العصر بالإسماعيلية 3:23 م

- موعد أذان العصر بدمياط 3:24 م

- موعد أذان العصر بشرم الشيخ  3:16 م

- موعد أذان العصر بالفيوم 3:29 م

- موعد أذان العصر بكفر الشيخ 3:25 م

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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