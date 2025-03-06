شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تثمن اهتمام الإعلانات الرمضانية بأدوار الأشخاص ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقديرها للاتجاه المتزايد في الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تسلط الضوء على أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة وتستعين بهم بشكل مباشر في المحتوى الإعلاني، مؤكدة أن هذا التوجه خطوة إيجابية نحو تعزيز مفهوم قبول الآخر وإبراز قدرات ذوي الإعاقة كجزء أصيل من نسيج المجتمع المصري.

في ذات السياق، قالت الدكتورة إيمان كريم: "إن ظهور الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلانات الرمضانية يعكس تحولًا إيجابيًا في الوعي المجتمعي تجاه قضاياهم، ويؤكد على أهمية تمثيلهم بشكل حقيقي في مختلف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز من فرص الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم جهود المجلس في تحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة".

وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الإعلانات تلعب دورًا محوريًا في تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تسليط الضوء على إمكانياتهم وقدراتهم، مما يسهم في تمكينهم على مختلف المستويات، سواء في سوق العمل أو في الحياة الاجتماعية، كما دعت جميع المؤسسات الإعلامية والشركات إلى الاستمرار في هذا النهج، والعمل على تعزيز المحتوى الإعلامي الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مواصلة التعاون مع كافة الجهات الإعلامية والمؤسسات المعنية، لضمان تقديم صورة عادلة ومنصفة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.