شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 36 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 36 مسجدًا غدًا الجمعة 7 من رمضان 1446 هـ/ 7 من مارس 2025 م، 33 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و3 مساجد صيانةً وتطويرًا.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:
ففي محافظة الوادي الجديد:-
إحلال وتجديد: مسجد السبط الكبير – مدينة الخارجة؛ مسجد الإمام الشافعي – مدينة الخارجة.
وفي محافظة دمياط:
إحلال وتجديد: مسجد الشهداء، كفر المنازلة – كفر سعد.
وفي محافظة الجيزة:
إحلال وتجديد: مسجد عمر بن الخطاب، قرية ميت القائد – مركز العياط.
وفي محافظة الشرقية:
إحلال وتجديد: مسجد الكبير، قرية ٦ أبو الهول – مركز صان الحجر؛ مسجد عزبة القاضي، عزبة عطية الشرقي – مركز ههيا؛ مسجد فاطمة الزهراء، قرية أولاد سيف – مركز بلبيس؛ مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، قرية الثابت، ميت ربيعة – مركز بلبيس؛ مسجد أبو موافي، قرية الدميين – مركز فاقوس.
وفي محافظة بني سويف:
إنشاء: المسجد الكبير، حي الأزهر، الحي الخامس، شرق النيل – بندر بني سويف.
وفي محافظة أسيوط:
إحلال وتجديد: مسجد عبد المجيد سعيد، قرية الحما – مركز منفلوط.
إنشاء: مسجد طارق بن زياد، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ مسجد عباد الرحمن، ترعة المحيط، قرية بني رافع – مركز منفلوط.
وفي محافظة كفر الشيخ:
إحلال وتجديد: مسجد التوحيد، قرية الخبي– مركز الرياض؛ مسجد العياش الشرقي، قرية العياش- مركز بلطيم؛ مسجد جامع، قريةقومسيون– مركز مطوبس.
وفي محافظة سوهاج:
إنشاء: مسجد الغفور الرحيم، نجع العرب، قرية الغريزات– مركز المراغة؛ مسجد آل يوسف، منطقة الشيخ الشرقاوي، قرية إدفا- مركز سوهاج.
وفي محافظة البحيرة:
إحلال وتجديد: مسجد عبود التليتي، قرية البستان – مركز الدلنجات؛ مسجد الهداية، عزبة بولاد الصغرى، قرية أريمون – مركز المحمودية.
وفي محافظة مطروح:
إنشاء: مسجد بلال بن رباح، علم الروم – مطروح؛ مسجد أبو عبيدة بن الجراح، علم الروم – مطروح.
صيانة: مسجد عباد الرحمن، علم الروم – مطروح.
وفي محافظة الفيوم:
إحلال وتجديد: مسجد الفار – مركز إبشواي؛ مسجد مدين، قرية أبو كساه – مركز إبشواي؛ مسجد وافي عبد العزيز، قرية أبو دنقاش، العجميين– مركز إبشواي؛ مسجد العزبة، قرية النصارية، العجميين – مركز إبشواي.
وفي محافظة أسوان:
إنشاء: مسجد التوحيد المحمدي، قرية الكنوز – مركز دراو؛ مسجد التقوى، الحاج زيدان، الرمادي بحري – مركز إدفو.
وفي محافظة المنيا:
إحلال وتجديد: مسجد أبو رشدان، قرية تندة– مركز ملوي؛ مسجد الشيخ سليمان الكسراوي – بندر بني مزار؛ مسجد الأهالي الكبير، قرية إتقا– مركز ملوي؛ مسجد النور المحمدي، قرية نزلة البدرمان– مركز دير مواس.
وفي محافظة الأقصر:
إنشاء: مسجد الروضة، شارع طراد النيل، الضبعية – القرنة.
وفي محافظة السويس:
صيانة: مسجد العلوي، تل القلزم – حي السويس.
وفي محافظة المنوفية:
صيانة: مسجد الغربي، قرية منشأة عصام – مركز شبين الكوم.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.
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