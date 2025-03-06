شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصيحة هامة لمريض السكر خلال صيام شهر رمضان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية، إن الفواصل الزمنية الطويلة بين الوجبات تزيد من خطر تعرض مرضى السكري لنوبات هبوط مستوى السكر بالدم.

وتابعت هيئة الدواء المصرية: "يجب على مريض السكرى أن يحرص على إبقاء جهاز قياس نسبة السكر بالدم بالقرب منه طوال الوقت وخاصة أثناء فترة الصيام واستخدامه عند الشعور بأعراض هبوط مستوى السكر بالدم".

واستكملت هيئة الدواء المصرية: "إذا كان القياس منخفضا فيجب ألا يتردد المريض في كسر الصيام، ثم استشارة الطبيب المعالج لمراجعة الجرعات والنظام الغذائي".