شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة حالات الجديرى المائى بمدرسة فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه لا يوجد انتشار لحالات جديري مائي كما تردد على مواقع التواصل، وأن عدد الحالات الحالية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية 6 حالات يتلقون العلاج بالمنزل والدراسة منتظمة بالمدرسة التي تضم 3 آلاف طالب ومديرية التربية والتعليم بالجيزة شكلت لجنة للمرور على المدرسة واتخذت جميع الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أصدرت بيانا أكدت فيه أنه بناءً على تعليمات سعيد عطية وكيل الوزارة، تم تشكيل لجنة بقيادة ريحاب عريق وكيل المديرية، من الصحة والتربية والتعليم والتربية السكانية، لمتابعة مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، للاطمئنان على حالة الطلبة الصحية وتعقيم المدرسة تعقيمًا شاملًا، والتواجد في المدرسة خلال فترة الامتحانات للاطمئنان على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

كان ذلك بحضور عاطف إبراهيم مدير عام الإدارة، وخلال جولتها قامت وكيل المديرية بمتابعة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتابعت النظافة العامة داخل المدرسة ومحيطها الخارجي، كما تفقدت دورات المياه والفناء والمكتبة والمعامل.