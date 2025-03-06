شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة تحدد مصير نزاع نفقة طليقة صالح جمعة 6 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال المحامي معتز الدكر، وكيل طليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق صالح جمعة، أن محكمة الاسرة حددت جلسة 6 أبريل القادم للفصل فى الدعوى الخاصة بمستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية، ذلك بعد أن حددت المحكمة خلال جلساتها السابقة المبلغ المستحق بـ 507 آلاف جنيه، وأن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس، وفقًا لما ستقرره المحكمة في جلستها القادمة.

كشف معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، عن حصوله على حكم من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وقال الدكر، إن محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت في 12 يناير الجاري، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.

وأوضح محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.