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هزة أرضية على بعد 131 كم شمال شرم الشيخ

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  • هزة أرضية على بعد 131 كم شمال شرم الشيخ 1/2
  • هزة أرضية على بعد 131 كم شمال شرم الشيخ 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية على بعد 131 كم شمال شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 06 مارس 2025 02:22 م

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيان عن زلزال حدث منذ قليل بخليج العقبة، مؤكدا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 131 كيلومتر شمال شرم الشيخ.

وكانت بياناتها كالتالي :
تاريخ الحدوث
وقت الحدوث : 1:42:28 مساء بالتوقيت المحلي
4.19 درجة على مقياس ريختر
القوة :
خط العرض
۲۸,۹۷ شمالا
خط الطول : ٣٤,٨٠ شرقا
العمق
۱۹.۳۳ كم
وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات


هزة أرضية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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