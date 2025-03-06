أخبار مصر

تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 1/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 2/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 3/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 4/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 5/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 6/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 7/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 8/9
  • تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير المصريين المختطفين فى السودان وإعادتهم سالمين لأرض الوطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع، فقد تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بـ جمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الإشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

 

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.42 PM

عودة المصريين المختطفين

 

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (6)

فرحة بعودة المصريين المختطفين فى السودان

 

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (5)

أهالى المختطفين

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (4)

تجمع اهالى المختطفين لاستقبال ابنائهم

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (3)

اهالى المختطفين امام المطار

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (2)

تجمع الاهالى

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM (1)

عودة ابناءنا المختطفين من السودان

WhatsApp Image 2025-03-06 at 1.33.41 PM

سعادة الاهالى بعودة ذويهم المختطفين

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements