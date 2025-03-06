شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الأجهزة المعنية تتمكن من تحرير مصريين مختطفين بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميليشيا الدعم السريع، تمكنت الأجهزة المعنية في مصر من تحرير المصريين المختطفين بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان الشقيق.

وتمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان الشقيق، من نقل المصريين المحررين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان، وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

جاء ذلك فى شريط عاجل نشرته فضائية القاهرة الإخبارية.