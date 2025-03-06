شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ رويترز: محادثات واشنطن ومصر تناولت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، إن المحادثات بين واشنطن ومصر تناولت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب وأسماء من سيديرون القطاع.

وكشفت رويترز، أن المناقشات التي جرت أمس الأربعاء كانت بين مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومسؤولين في حماس ووسطاء من مصر وقطر.

ونقلت عن المصادر أن المناقشات انتهت بشكل إيجابي، وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وكانت قد اعتمدت القمة العربية الطارئة فى القاهرة خطة مصر لإعادة إعمار غزة، ورحب البيان الختامي بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ودعم جهود تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.

كما أدان البيان الختامي وقف إدخال المساعدات وسياسة التجويع والأرض المحروقة في غزة وحذر من ممارسات الاحتلال.