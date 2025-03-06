شكرا لقرائتكم خبر عن صحف قطرية: مجلس الوزراء القطرى يرحب بنتائج القمة العربية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الصحف القطرية اليوم الخميس، ترحيبت مجلس الوزراء القطرى بنتائج أعمال القمة العربية غير العادية التى عقدت الثلاثاء، فى القاهرة بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى .

وتحت عنوان "تعزيز الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين" قالت صحيفة الشرق في افتتاحيتها: "انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، جاء ترحيب مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بنتائج أعمال القمة العربية مشيرة إلى إن هذا الموقف الذي عبر عنه مجلس الوزراء هو تأكيد للأولوية القصوى التي توليها دولة قطر للعمل العربي المشترك، ولأهمية التشاور والتنسيق المشترك بين الدول العربية الشقيقة، وتكثيف الجهود الجماعية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكينه من نيل كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وبدورها،أشارت صحيفة الوطن تحت عنوان "دعم العمل المشترك إلى ترحيب مجلس الوزراء في الاجتماع العادي بنتائج أعمال القمة العربية وفي أن تسهم نتائجها في تعزيز الموقف العربي الرافض لمخططات تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، والساعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه وإعادة إعماره، وأن تدعم نتائج القمة كذلك الجهود العربية الهادفة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأضافت أن الترحيب القطري بنتائج أعمال هذه القمة ينطلق من ثوابت أساسية للسياسة القطرية، تقوم على الوقوف إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني ومساندته من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، والوقوف أيضا إلى جانب الإجماع العربي؛ ليقين قطر بأن العمل العربي المشترك من شأنه تحقيق الكثير لصالح استقرار المنطقة.

وخلصت الصحيفة إلى أن: "لقد انعقدت القمة في ظروف لا تخفى على أحد، والأمل قائم على ترجمة قراراتها بما يؤدي إلى مساعدة الشعب الفلسطيني حيال ما يواجهه من مخاطر جسيمة تحتاج إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى آخر".

