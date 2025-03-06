شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الحركة نفذت التزاماتها وإسرائيل تتهرب من المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس أنها نفذت التزاماتها فى المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن إسرائيل تتهرب من المرحلة الثانية.

وأضافت الحركة وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعقد المسائل باتفاق وقف إطلاق النار وتشجع الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده.



وطالبت حركة حماس، الإدارة الأمريكية بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلى لدخول مفاوضات المرحلة الثانية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.