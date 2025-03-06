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محافظة الجيزة تعلن رفع 1200 حالة إشغال للمقاهى والمحال فى حدائق الأهرام

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  • محافظة الجيزة تعلن رفع 1200 حالة إشغال للمقاهى والمحال فى حدائق الأهرام 1/3
  • محافظة الجيزة تعلن رفع 1200 حالة إشغال للمقاهى والمحال فى حدائق الأهرام 2/3
  • محافظة الجيزة تعلن رفع 1200 حالة إشغال للمقاهى والمحال فى حدائق الأهرام 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الخميس، 06 مارس 2025 12:58 م
كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية، وذلك على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

 

وفي ذلك الإطار، نفذت محافظة الجيزة حملة مسائية بقطاع حدائق الأهرام، استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع، وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

 

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها مساء أمس بشوارع منطقة ز ، منطقة ط ، شارع العوضي ، شارع الجيش ، شارع الضغط، عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسى، شاشات عرض، شيش، فتارين ، دراجات بخارية )، وتم إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى غلق عددًا من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين على مدار اليوم.

 

وشهدت الحملة إزالة لعدد من الإعلانات الغير مرخصة إلى جانب المرور علي منشآت مخالفة للتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم.

 

وشدد محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

 

جانب من حملة الاشغالات
جانب من حملة الاشغالات

 

رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي
رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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