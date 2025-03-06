شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أشرف صبحي في حلقة خاصة عن تمكين الشباب في بودكاست "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة" في حلقته الخامسة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للحديث عن دور الوزارة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري". تم مناقشة أهداف المبادرة التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وثقافتهم، والتي حظيت برعاية خاصة من فخامة رئيس الجمهورية.

خلال الحوار، أكد الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا على ضرورة حصولهم على كامل حقوقهم وضمان عدم تقصير المجتمع تجاههم. كما تحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة في مبادرة "بداية جديدة"، موضحًا أن الوزارة تمثل الحكومة المصرية في القطاعين الشبابي والرياضي، حيث يعمل القطاع الشبابي على تهيئة بيئة داعمة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المتكاملة.

كما تناول اللقاء مبادرة "أنت الأغلى في سيناء"، التي تستهدف المحافظات الحدودية لإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال في مدارس المحافظة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر الثقافة الرياضية وتعزيز الوعي المجتمعي.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير المنشآت الشبابية وتعزيز روح الانتماء الوطني، مشيرًا إلى الدور الفاعل للمنتديات الشبابية التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق هذا التكامل.

يذكر أن الحلقات المقبلة ستستضيف شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة، في إطار تعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، يُبث بودكاست "بداية جديدة" عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.