شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الكيماويات: جهود كبيرة بذلها الرئيس السيسي لتوحيد العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، رئيس لجنة الحريات بمنظمة العمل العربية، والأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، بمخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر، مؤكدًا الدعم الكامل لها، والتى أكدت ثوابت الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية تحت أي مسمى وأي مبرر، واعتبار ذلك جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.

وثمن حمدى، الجهود التي بذلها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتوحيد العرب على كلمة واحدة، كما أشاد بالخطة التي قدمتها جمهورية مصر العربية إلى القمة، التي تم اعتمادها بالإجماع بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية دون تهجير، مُطالبًا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى سرعة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لهذه الخطة، والإسهام الإيجابي والفاعل في تنفيذها على أرض الواقع..

وكان قد ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، مخرجات القمة العربية غير العادية المنعقدة بالقاهرة، واصفا بيانها الختامي بأنه وثيقة تاريخية ودستور عربي لحل الأزمة الفلسطينية، ورسالة قوية بتوحد الصف العربي حول الخطة المصرية التي نالت دعم وتأييد عربي و دولي لإعادة تعمير غزة، وقال إن البيان الختامي للقمة العربية هو انتصار للشعب الفلسطيني، وأقوي تأييد لثوابت الدولة المصرية تجاه القضية وتأكيد على دور مصر المحوري في القضايا العربية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن اعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية، يكشف بوضوح الرفض العربي الكامل ضد التهجير، ورفض أي محاولات لإعادة رسم خرائط المنطقة.