شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المدارس.. شارك فى المسابقة الرمضانية واكسب 1000 جنيه عبر هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط للطلاب يمكنهم المشاركة من خلاله فى المسابقة الرمضانية وهى عبارة عن مسابقة وثقافية وفنية ورياضية واتحادات طلابية تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لكل طلاب وطالبات الجمهورية بكل المراحل الدراسية.

للمشاركة فى المسابقة الرمضانية أضغط هنا

ودعت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب للمشاركة، قائلة: شاركوا معنا وبادروا بالتسجيل فى اليوم الأول للمسابقة الرمضانية (مسابقة ثقافية وفنية ورياضية واتحادات طلابية) بجوائز مالية قدرها 1000 جنيه لكل فائز فى كل مسابقة بمجموع 4000 جنيه يومياً، ويتم الإعلان يومياً عن الفائزين قبل طرح المسابقة الجديدة، وللاشتراك فى المسابقة

- أدخل على الرابط التالى:أضغط هنا

- قم بتسجيل بياناتك كاملة (تكتب الأرقام باللغة الإنجليزية) حتى يمكننا الوصول إليك فى حالة الفوز.

- قم باختيار المسابقة التى ترغب فى الاشتراك بها، وقم بإجابة السؤال.

- يمكن للطالب الاشتراك فى أكثر من مسابقة بإعادة التسجيل مرة أخرى واختيار نوع مسابقة أخرى.