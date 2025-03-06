شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 15 ديسمبر سنة 2024.